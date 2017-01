Verbraucher geben 2017 weniger Geld für Smartphones aus

Branchenmesse CES läuft derzeit in Las Vegas - © APA (AFP/Getty)

Für Elektronikgeräte wie Smartphones, Tablets oder Fernseher geben Verbraucher in diesem Jahr vermutlich weniger Geld aus. Vor Beginn der viel beachteten Elektronikmesse CES in Las Vegas bezifferten der US-Branchenverband CTA und die Marktforschungsfirma GfK die weltweiten Ausgaben am Dienstag auf schätzungsweise 929 Mrd. Dollar (895 Mrd. Euro) im Jahr 2017.