Verbesserungen im Eishockey erwünscht

Andreas Fussenegger (Präsident des Vorarlberger Eishockeyverbandes und Rechtsanwalt in Dornbirn) durfte in Dornbirn u.a. die Eishockeypräsidenten aus Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Salzburg und Kärnten begrüßen. Nach einem Sitzungsmarathon fand am Abend ein Austausch in amikalem Verhältnis im Panoramarestaurant am Karren statt.

Besonders erfreulich war, dass auch die ehemaligen Vorarlberger Präsidenten Gerold Konzett und Wolfgang Urban Zeit zur Begrüßung ihrer früheren Amtskollegen hatten. Unterstützt wurden sie hierbei von der Sport-Stadträtin Marie-Louise Hinterauer (Stadt Dornbirn) und dem Leiter der Sportabteilung Michael Zangerl (Land Vorarlberg). Von Seiten des VEHV nahmen nebst Präsident Dr. Andreas Fussenegger LL.M. auch Vizepräsident Wolfgang Mitgutsch, Learn-to-Play Referentin Ingrid Netzer und Wettspielreferent Martin Heim teil.

Im Rahmen der Sitzung der Landespräsidenten werden vor allem die jeweils aktuellen Verbesserungswünsche der Vereine und Funktionäre sowie aktuelle Entwicklungen besprochen und dann gebündelt an den österreichischen Eishockeyverband getragen, sodass der Eishockeysport und die technischen Abwicklungen laufend verbessert werden können.

Anwesende aktuelle Landespräsidenten:

Kurt Eschenberger (Steiermark)

Peter Andrecs (NÖ)

Christian Ladberg (OÖ)

Helmuth Mayer (Salzburg)

Herbert Hohenberger (Kärnten)

Andreas Fussenegger (Vorarlberg)