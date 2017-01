Veranstaltungen in Feldkirch

Sa 14. Jänner

14.1. > 8:00

“Unser Markt”: Wochenmarkt

Veranstaltungsort: Marktgasse

Rund ums Jahr findet der Feldkircher Wochenmarkt zweimal in der Woche – dienstags und samstags von 8 bis 13.00 Uhr im Herzen der Feldkircher Innenstadt statt. Ein Nahversorger vom Feinsten. Zahlreiche Obst- und Gemüsebauern in Feldkirch und Umgebung bieten Ihren Kunden liebevoll gepflanzte, gehegte und gepflegte und in der Folge frisch geerntete heimische Produkte an. Daneben werden viele tolle Erzeugnisse von verschieden Direktvermarktern angeboten. Frischer Fisch, Käse aus dem Bregenzerwald und feinste Delikatessen aus Italien und Frankreich runden die große Auswahl ab.

14.1. > 15:00

Kamishibai: Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond

Veranstaltungsort: Theater am Saumarkt

Japanisches Papiertheater für Kinder ab 5 Jahren und die ganze Familie

Uschi Staffa präsentiert das wunderbare Kinderbuch von Torben Kuhlmann über eine Maus, die in die Fußstapfen des berühmten Astronauten Neil Amstrong tritt und damit die Mäuseluftfahrt begründet.

14.1. > 20:00

Maturaball des Gymnasium Schillerstraße

Veranstaltungsort: Montforthaus Feldkirch

14.1. > 20:00

Großstadtgeflüster LIVE

Veranstaltungsort: Altes Hallenbad

Am 14. Jänner kommt die wunderbare Band GROSSSTADTGEFLÜSTER nach Feldkirch genauer gesagt ins Alte Hallenbad und weil das noch nicht schön genug ist, werden an diesem Abend alle Floors geöffnet mit den DJ`s DORFMEISTER, PHEKT & PSIK!

Rauch Club presents:

– GROSSTADTGEFLÜSTER (Berlin)

– DJ Dorfmeister (g-stone Recordings)

– DJ Phekt (FM4 Tribe Vibes)

– DJ Psik (love is in the air / rauch club)

Ticketvorverkauf: Raiffeisenbanken

14.1. > 20:15

Theater – EXODUS – to the west!

Veranstaltungsort: Theater am Saumarkt

Bei diesem politischen Theaterstück geht es um die Geschichte syrischer Flüchtlinge in einem Flüchtlingslager. Das Theaterstück ist ein karitatives Projekt, das die Flüchtlingshilfe unterstützen soll. Der Reinerlös kommt zu 100% an richtiger Stelle an. Alle Mitwirkenden arbeiten ehrenamtlich. Unterstützen auch Sie dieses Theaterstück!

Home – exodus-to-the-wests Webseite! Auch bei “Exodus to the West” wird sie die gesammelten Gelder an Betroffene in den Flüchtlingscamps in Jordanien weiterleiten.

So 15. Jänner

15.1. > 19:00

Orgel im Konzert | Weihnachtliche Orgelmusik an den drei Orgeln des Domes

Veranstaltungsort: Dom St. Nikolaus

Domorganist Johannes Hämmerle gestaltet zum zweiten Mal einen Orgelabend, bei dem sowohl das Feldkircher Orgelpositiv (1699) als auch die selten gehörte Mayer-Chororgel (1878) und die große Metzler-Orgel (1976) in ihren Besonderheiten mit weihnachtlicher Musik zum Klingen kommen.

Eintritt frei – freiwillige Spenden

Di 17. Jänner

17.1. > 8:00

“Unser Markt”: Wochenmarkt

Veranstaltungsort: Marktgasse

17.1. > 19:30

Wissen fürs Leben: Freut euch nicht zu spät

Veranstaltungsort: AK Vorarlberg

„Warum das zweite Leben beginnt, wenn man begreift, dass man nur eines hat.“ Janice Jakait

„Der oft beschwerliche erste Lebensweg ist ein Weg, auf dem wir anderenMenschen folgen und uns ihren Erwartungen anpassen. Der zweite Lebensweg ist der Weg zurück zu uns, zu unseren eigenen Bedürfnissen. Es ist die abenteuerliche Reise vom Kopf zurück ins Herz.“ Janice Jakait lebte als IT-Beraterin immer gern am schnellen Puls der Zeit, hatte jedoch schon Mitte zwanzig das Gefühl, ihren eigenen Puls nicht mehr zu spüren. Sie kam überall hin im Leben, doch nirgends richtig an. Trotz vieler Chancen und Möglichkeiten fand sie keine dauerhafte Zufriedenheit – und auch keinen rechten Lebenssinn. In ihrer verzweifelten Sehnsucht danach, „anzukommen“, ruderte sie über einen Ozean und flüchtete um die halbe Welt – bis sich ihr ein wirklich anderer Weg eröffnete, der Weg in ein neues, ein zweites Leben. In diesem Vortrag erzählt sie von dem großen Abenteuer, bei sich selbst anzukommen, und von der Freiheit, nicht mehr kämpfen und weglaufen zu müssen. Sie ermutigt, wieder mehr zu vertrauen, sich hinzugeben, loszulassen, zu vergeben, ohne Sicherheit zu erwarten. Denn wenn nicht jetzt, wann dann?

Anmeldung unter wissen@ak-vorarlberg.at oder Telefon 050/258-4026. Der Eintritt ist frei

Mi 18. Jänner

18.1. > 20:00

Phantom der Oper

Veranstaltungsort: Montforthaus Feldkirch

Das Phantom der Oper ist das wohl beliebteste Musical aller Zeiten. Die große Originalproduktion von Librettist Paul Wilhelm und Komponist Arndt Gerber auf Basis der weltbekannten Romanvorlage von Gaston Leroux ist am 18. Jänner 2017 im Montforthaus zu bestaunen.

Ein vielseitiges Bühnenbild, modernste Licht- und Tontechnik, einprägsame Melodien sowie authentische Kostüme und Frisuren versetzen das Publikum über ein Jahrhundert zurück – in den „Tempel der Musik“ in Paris. Ein großes Orchester, anmutige Balletttänzer, ein großartiges Gesangsensemble und internationale Solisten machen diese Musicalaufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt.

Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr.

Tickets in 5 Kategorien von 49,90 bis 129,90 Euro, erhältlich auf www.oeticket.com

Do 19. Jänner

19.1. > 19:00

Wollmaus trifft Leseratte

Veranstaltungsort: AK Vorarlberg

Stricken, häkeln und vorlesen in der AK-Bibliothek Feldkirch. Die alte Masche liegt wieder voll im Trend: Frau und Man(n) stricken und häkeln. Im Bus, im Café … und künftig an jedem dritten Donnerstag im Monat in der AK-Bibliothek in Feldkirch. Dort treffen sich Gleichgesinnte. Finden jede Menge Lektüre, Muster, Vorlagen und Anleitungen. Wolle und „Werkzeug“ kann man mitbringen, aber auch vor Ort bekommen. Auch völlige Greenhorns an der Nadel sind willkommen. Die Profis von „Wooloomooloo“ begleiten uns. An diesem Abend wird hemmungslos gestrickt, gehäkelt, gequasselt und vorgelesen. Die reinste Woll-Lust eben.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten unter AK-Bibliothek Feldkirch, Telefon 050/258-4510

Fr 20. Jänner

20.1. > 20:00

Klassenabend Alwin Hagen │ Instrument: Gitarre

Veranstaltungsort: Musikschule Feldkirch-Großer Saal

20.1. > 20:15

Martin Lindenthal solo und mit Freunden: The melancholy of a twinkling eye

Veranstaltungsort: Theater am Saumarkt

„… Grad’ noch zum 50-er“ Seit den Jugendtagen beschäftigt sich Martin Lindenthal intensiv mit Komposition, Singer-Songwriting, und Vokal-Arrangement und immer auf der Umschau nach würdigen musikalischen Attributen der Liebe und des Schönen – der Melancholie und des Humors. Zum 50sten Geburtstag gibt er im Saumarkt ein besonderes Konzert!

www.saumarkt.at

Sa 21. Jänner

21.1. > 8:00

“Unser Markt”: Wochenmarkt

Veranstaltungsort: Marktgasse

21.1. > 19:30

Konzert 3 des Symphonieorchesters Vorarlberg

Veranstaltungsort: Montforthaus Feldkirch

Kevin John Edusei • Dirigent

Sebastian Manz • Klarinette

Pēteris Vasks • Musica dolorosa für Streichorchester

Carl Maria von Weber • Klarinettenkonzert Nr. 1 f-moll op. 73

Jean Sibelius • Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 43

Für das dritte Abokonzert des Symphonieorchester Vorarlberg übernimmt mit Kevin John Edusei ein junger, nicht aufstrebender, sondern bereits gänzlich etablierter Dirigent, die Leitung des Orchesters. Edusei ist Chef der Münchner Symphoniker und des Konzert Theaters Bern. Der Gewinner des Dirigierwettbewerbes Lucerne Festivals 2007 interpretiert gemeinsam mit dem Symphonieorchester Stücke von Pēteris Vasks, Carl Maria von Weber und Jean Sibelius.

Ein weiterer junger und bereits ebenso renommierter Musiker ist mit dem Klarinettisten Sebastian Manz engagiert worden. Manz wird mit Webers Klarinettenkonzert das Publikum mit natürlichem Spiel und facettenreicher Tonkunst begeistern.

Tickets: Tourismuscounter im Montforthaus, T 0043 5522 73467, karten@feldkirch.at

v-ticket: in allen Vorverkaufsstellen und auf www.v-ticket.at

Volksbank: in allen Filialen

www.sov.at

21.1. > 20:15

Markus Linder: BEST OF – Highlights aus 8 Programmen

Veranstaltungsort: Theater am Saumarkt

(Zum Jubiläum „20 Jahre Solo-Kabarett“)

Die besten Songs, die witzigesten Episoden, die lustigsten Gags aus 8 Programmen präsentiert Markus Linder zur großen Freude des Saumarkts in diesem Programm.

www.saumarkt.at

————————————————-

Ausstellungen Feldkirch: 12.1. bis 22.1.2017

14. Jänner bis 5. März › Palais Liechtenstein

Die Frick Kollektion | 5 Räume – 10 KünstlerInnnen

ÖZ: Mi, Do, Fr 16–19 Uhr, Sa und So 10–13 Uhr

Bis 31. Jänner › Galerie Feurstein

KUNSTBESCHERUNG 16/17

ÖZ: Di bis Fr 14–18 Uhr, Sa 11–14 Uhr und nach Vereinbarung

Bis 16. Jänner 2017 › Sparkasse Altenstadt

Bilderausstellung Cornelia Kaufmann

ÖZ: Mo bis Do 8–12 Uhr und 14–16:15 Uhr, Fr 8–12 Uhr und 13:30–17 Uhr

Bis 31. Jänner 2017 › Sparkasse Gisingen

Sammeln verbindet | Philatelieausstellung

ÖZ: Mo bis Do 8–12 Uhr und 14–16:15 Uhr, Fr 8–12 Uhr und 13:30–17 Uhr