Venus: Die Katze mit den zwei Gesichtern

Venus sieht aus, wie Two-Face in Katzenform: Die eine Gesichtshälfte ist schwarz, die andere orange. Die Bilder sind nicht gephotoshopt. Diese Katze wurde tatsächlich so geboren.

“Sei anders, sei gewagt! Du bist ein Unikat, unersetzlich! 0% gephotoshopt 100% so geboren!”, heißt es auf der Instagramseite des einzigartigen Stubentigers.

Zusammen mit ihrem Besitzer wohnt Venus in North Carolina. Sie wurde vor allem auf Instagram berühmt. Dort wurde sie als “Venus the Two Face Cat” bekannt. Der Account hat schon unglaubliche 1,4 Millionen Abonnenten.