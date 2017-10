Venier, Auer oder Pöltl “Aufsteiger des Jahres”

Pöltl könnte "Aufsteiger des Jahres" werden - © APA (Hochmuth)

Der Titel “Aufsteiger des Jahres” im österreichischen Sport geht an Skirennläuferin Stephanie Venier, Motorsportler Lucas Auer oder Basketballer Jakob Pöltl. Das Trio ist für die Publikumswahl nominiert, gab die Sporthilfe am Dienstag bekannt. Die Ehrung erfolgt im Rahmen der Lotterien Sporthilfe-Gala, bei der auch die Sportler des Jahres ausgezeichnet werden, am 2. November in Wien.