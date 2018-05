Venezuelas Präsident Maduro nach Wiederwahl vereidigt

Nach seiner umstrittenen Wiederwahl ist Venezuelas sozialistischer Staatschef Nicolas Maduro für eine weitere Amtszeit vereidigt worden. Der seit 2013 amtierende Maduro legte den Amtseid auf die Verfassung am Donnerstag in der Hauptstadt Caracas vor der Präsidentin der verfassungsgebenden Versammlung, Delcy Rodriguez, ab.

Seine zweite sechsjährige Amtszeit beginnt aber offiziell erst am 10. Jänner 2019. Maduro hatte sich bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag mit deutlichem Vorsprung gegen seine Herausforderer durchgesetzt und eine zweite Amtszeit bis 2025 gesichert. Am Dienstag erklärte ihn der Wahlrat offiziell zum Sieger.