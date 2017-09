Venezuelas Präsident Maduro kommt zur UNO in Genf

Kommenden Montag beginnt in Genf eine Sitzung des Menschenrechtsrats. Die 47 Mitgliedsländer werden von der UNO-Generalversammlung für je drei Jahre gewählt. Darunter ist zur Zeit auch Venezuela. Der Rat will die Menschenrechte in aller Welt stärken und beauftragt bei alarmierenden Entwicklungen Experten mit Untersuchungen.

So wurde auch die Lage in Venezuela vor kurzem beurteilt. Vergangene Woche äußerte der für Menschenrechte zuständige UN-Hochkommissar Said Raad al-Hussein große Sorge. Bei der Unterdrückung der Proteste gegen die Regierung würden Menschenrechte verletzt. Oppositionelle seien teils gefoltert worden. Die Regierung untergrabe die Demokratie. Die USA und andere Ländern werfen Maduro vor, er baue eine Diktatur auf.

