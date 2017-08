Venezuelas Präsident Maduro besuchte Castros Grab in Kuba

Maduro und Raul Castro an Fidels Grab - © APA (AFP)

Inmitten einer schweren innenpolitischen Krise und einem aufziehenden Konflikt mit den USA hat der venezolanische Präsident Nicolas Maduro das Grab des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro besucht. Gemeinsam mit Präsident Raul Castro legte er Blumen an dem Monument auf dem Friedhof Santa Ifigenia in Santiago de Cuba nieder, wie die kubanische Parteizeitung “Granma” am Mittwoch berichtete.