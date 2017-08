Venezuelas Oppositionelle sollen wegen “Verrats” vor Gericht

Venezuela will Oppositionelle vor Gericht stellen - © APA (AFP/Archiv)

Venezuelas Regierung will Oppositionelle, die sich für US-Sanktionen gegen das Land ausgesprochen haben, wegen “Verrats” vor Gericht stellen. Die verfassunggebende Versammlung billigte am Dienstag ein Dekret, in dem ein “historischer Prozess” angekündigt wird. Demnach soll denjenigen der Prozess gemacht werden, die für die Verhängung von US-Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela “geworben” hätten.