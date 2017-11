Venezuelas Öl-Förderung sank auf 28-Jahres-Tief

Venezuelas Kampf gegen die Staatspleite wird durch einen deutlichen Rückgang der Öl-Produktion erschwert. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) gab am Montag für das Mitgliedsland eine Förderung von 1,96 Millionen Barrel pro Tag (mb/d) im Oktober bekannt, verglichen mit 2,09 mb/d im Monat davor.

Venezuelas Exporteinnahmen in harten Währungen stammen zu 95 Prozent aus dem Öl-Geschäft. Das vormals wohlhabende Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Es will in Gesprächen mit den Gläubigern eine umfassende Umschuldung erreichen.