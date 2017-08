Venezuelas Ex-Generalstaatsanwältin jetzt in Brasilien

Ortega ist eine der wichtigsten Gegnerinnen Maduros - © APA (AFP)

Venezuelas nach Kolumbien geflohene ehemalige Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ist nach Brasilien weitergereist. Wie die kolumbianischen Migrationsbehörden am Dienstag mitteilten, regelte sie zuvor die erforderlichen Ausreiseformalitäten. Ortega war am Freitag – gut zwei Wochen nach ihrer Entlassung durch das Regierungslager – in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota eingetroffen.