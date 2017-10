Venezuelas Bischöfe orten Wahlbetrug und fordern Neuwahlen

Erzbischof Diego Padron: Wahlen waren eine "Fälschung" - © APA (AFP)

Die katholische Bischofskonferenz von Venezuela übt schwere Kritik am Verlauf der jüngsten Regionalwahlen in dem lateinamerikanischen Land: “Es gab so viele Ungereimtheiten bei den jüngsten Wahlen. Da wurde gar nicht der Wille des Volkes beachtet, vielmehr war es eine Fälschung”, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Diego Padron, am Samstag laut Kathpress zu “Radio Vatikan”.