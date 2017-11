Venezolanischer Oppositioneller nach Flucht in Spanien

Nach seiner Flucht aus dem Hausarrest in seiner Heimat ist der frühere Bürgermeister von Caracas und prominente Oppositionelle Antonio Ledezma in Spanien eingetroffen. Er landete am Samstag in Madrid und kam aus der kolumbianischen Hauptstadt Bogota, wohin er sich zuvor aus dem benachbarten Venezuela abgesetzt hatte. "Heute, wo ich in Spanien angekommen bin, fühle ich mich frei", sagte Ledezma.

Ledezma war im Februar 2015 abgesetzt und ins Militärgefängnis Ramo Verde gebracht worden. Die Sicherheitskräfte warfen ihm vor, ein Komplott gegen die Regierung des linken Präsidenten Nicolas Maduro zu schmieden. Nach einer Operation wurde er in den Hausarrest verlegt, um sich besser von dem Eingriff erholen zu können.

Seine Flucht sei filmreif gewesen, erzählte der Ex-Bürgermeister in Kolumbien. Er habe mehr als 30 Kontrollposten der venezolanischen Polizei passieren müssen. Maduro räumte ein, dass ihm einer seiner prominentesten Gefangenen entwischt ist. “Ich beglückwünsche Antonio Ledezma. Er soll nicht zurückkommen, er soll dort bleiben. Die Leute in Madrid sollten sich in Acht nehmen. Der Vampir kommt nach Madrid”, sagte der Staatschef.