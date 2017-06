Venezolanische Polizei stoppte “Hungermarsch” mit Tränengas

Demonstranten fordern Neuwahlen - © AFP

Mit Tränengas und Gummigeschoßen hat die venezolanische Polizei eine Demonstration gegen die schlechte Versorgungslage in dem südamerikanischen Land verhindert. Mit leeren Töpfen wollten die Regierungsgegner am Samstag in einem “Hungermarsch” in das Armenviertel El Valle ziehen. Die Nationalgarde sperrte allerdings die Zugangsstraße und stoppte die Demonstration.