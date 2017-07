Venedig will Zugang zu Markusplatz reglementieren

Venedig will Touristenmassen eindämmen - © APA (Archiv/Symbolbild)

Venedig will bis Ende des Jahres ein Buchungssystem für den Zugang zum Markusplatz einführen. Damit soll an Tagen mit besonders starken Touristenströmen der Zugang zu dem beliebten Ort in der Lagunenstadt geregelt werden. Ein “Numerus Clausus” für den Platz sei nicht geplant, sagte die für Tourismusfragen zuständige Gemeinderätin Paola Mar.