Velez-Zuzulova führt in Zagreb vor Schild – Shiffrin out

Der US-Star schied im ersten Durchgang aus - © APA (EXPA)

Der fünfte Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen in dieser Saison wird eine neue Siegerin bringen. Mikaela Shiffrin, die bisher jedes Rennen in dieser Disziplin gewonnen hatte, fädelte in Zagreb im ersten Durchgang ein. An der Spitze des Klassements stand nach 35 Läuferinnen die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova, 0,39 Sekunden dahinter lauerte auf Platz zwei die Salzburgerin Bernadette Schild.