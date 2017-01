Veith verzichtet zu “90 Prozent” auf Cortina-Abfahrt

Veith kämpft sich langsam zurück - © APA (AFP)

Österreichs Ski-Star Anna Veith wird die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Cortina d’Ampezzo wohl auslassen. Sie werde zu “90 Prozent nicht fahren, die Belastung ist noch zu groß”, erklärte die 27-jährige Salzburgerin nach dem Freitag-Training, in dem sie mehr als zweieinhalb Sekunden auf die Schnellsten verloren hatte. Im Super-G am Sonntag (11.30 Uhr) wird die Olympiasiegerin aber starten.