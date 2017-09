Veith steht bereits wieder auf den Skiern - © APA

Skistar Anna Veith ist früher als erwartet auf die Piste zurückgekehrt. Die Olympiasiegerin postete am Samstag in sozialen Netzwerken ein Foto, das sie auf Skiern zeigt. “Tu, was du liebst – da kommt noch mehr”, betitelte die Salzburgerin das Bild. Ursprünglich war mit ihren ersten Schneeschwüngen erst im Oktober gerechnet worden.