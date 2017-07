VdF-Umfrage: Altach liegt im Mittelfeld, Austria Lustenau Achter

Salzburg bzw. Liefering klar vorne. - © GEPA/Stiplovsek

Serien-Meister Red Bull Salzburg ist auch in der jährlich von der Vereinigung der Fußballer (VdF) durchgeführten Umfrage die Nummer eins. Altach liegt in der Bundesliga auf Rang fünf, Austria Lustenau in der Ersten Liga auf Platz acht.