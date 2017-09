VdB und Kurz beginnen Besuch bei UNO-Vollversammlung

Der Präsident begibt sich auf internationales Parkett - © APA (EUROPEAN FORUM ALPBACH)

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz beginnen am Montag ihren Besuch bei der UNO-Vollversammlung in New York. Prinzipiell stehen bei dem Treffen in New York die Themen Klimaschutz, atomare Abrüstung und Reform der Vereinten Nationen im Vordergrund. Van der Bellen trifft bereits am Vormittag den jordanischen König Abdullah.