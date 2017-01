VCÖ: Auf A14 bei Wolfurt in Vorarlberg stärkste Verkehrsbelastung 2016

Mehr Verkehr bedeutet auch mehr Stau. - © Philipp Steurer (Archivbild)

Auf der A14 Rheintalautobahn bei Wolfurt-Lauterach ist die Verkehrsbelastung in Vorarlberg am höchsten, macht der VCÖ aufmerksam. Im Schnitt waren hier in der zweiten Hälfte des Vorjahrs rund 56.600 Pkw und Kleintransporter unterwegs.