VC Wolfurt schafft das Wunder

Nach dem sensationellen 3:0-Heimsieg gegen Weiz spielt der VC Wolfurt auch nächste Saison in der 2. Bundesliga.

Nur die Steirer konnten den Schwung in den zweiten Satz mitnehmen und so gelang ihnen reicht einfach eine 8:2 Führung. Doch die Gastgeber konnten den Hebel umstellen und Punkt für Punkt in diesen Abstiegsduell aufholen.

Danach war es ein Kopf an Kopf rennen für beide Teams mit dem wiederum etwas glücklichen Ausgang für die Wolfurter. 2:0 Stand es nun an Sätzen.

Der Klassenerhalt ist damit geschafft. In der kommenden Woche in Klagenfurt spielt nun der VCW das Zünglein an der Waage. Je nachdem das Spiel ausgeht bleibt Klagenfurt oder Weiz in der 2.BL.