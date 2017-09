VC Wolfurt: Neue Mannschaft, neue Ziele

Mit einem neu zusammengesetzten Team und neuem Headcoach startete die junge Mannschaft mit vollem Elan in die Vorbereitung für die 2. Bundesliga Nord. Aus dem ehemaligen Bundesligateam der Saison 2015/16 sind noch 5 Spieler dabei.

Vom Vfb Friedrichshafen zurückgeholt wurde Richard Schaugg. Er soll dem jungen Team Stabilität verleihen.

Die restlichen Spieler des 16 – Mann Kaders kommen zum Großteil aus der eigenen Jugend; konkret aus demjenigen Team, welches 2015 U15 österr. Meister wurde (Jahrgang 1999 und jünger). Der Trainer

Der neue Trainer Jaroslaw „Jarek“ Pizunski (ehemaliger 2. Liga Spieler in Polen) bringt viel neuen Wind in die Mannschaft, seine Hauptaufgabe in den ersten Wochen war es die Fitness der Mannschaft zu steigern und die Spieler zueinander zu bringen. Die Vorbereitungen verliefen gut und das erste Testspiel gegen den Vfb Friedrichshafen 3 konnte man gelungen abschließen. „Die Mannschaft arbeitet sehr hart, ist trotz der guten Stimmung sehr konzentriert und alle freuen sich auf die neue Herausforderung.“ – so Jarek Zum Team

Mit einem Altersschnitt von exakt 20 Jahren ist das Team sehr jung, dennoch nicht das Jüngste Team der Liga. „Wir haben ein Team mit hohem Potenzial, zusätzlich können wir mit dem bestehenden Team noch sehr lange spielen. Für mich geht es am Saisonstart darum, eine Einheit zu werden und sich nach und nach zu steigern.“ – so Kapitän Simon Kritzinger. Die Vorgabe des Vorstandes hofft, ein soliden Platz im Mittelfeld zu erzielen. Das junge Team sollte sich zuerst etablieren damit es in den nächsten Jahren höhere Zielsetzungen erfüllen kann. Der Österr. Volleyballverband hat die 2. Ligen re-strukturiert. Sie ist nun nur noch eingeteilt in 2. Bundesliga Nord und Süd (bis letzte Saison West, Ost, Süd).

Das bedeutet für uns, als einzigen überregionalen Herrenvertreter Vorarlbergs, dass die Gegner nun u.a. Hotvolleys Wien, St. Pölten oder Amstetten heißen.

18 Meisterschaftsspiele stehen im Grunddurchgang von Oktober bis Anfang Februar 2018 an. Eine hohe Belastung nicht nur sportlicher Natur, sondern es kommen auch ca 7200 Reisekilometer in dieser Zeit auf die Spieler zu.