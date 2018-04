VC Dornbirn-Ladies schafften sensationell das Double

Nach dem Meistertitel in der Landesliga wurden die VC Dornbirn-Ladies durch einen 3:0-Satzsieg gegen Vizemeister VC Höchst auch Cupsieger und machten das Double perfekt.

Klarer 3:0-Sieg in Sätzen im Cupfinale der Frauen in der prall gefüllten Rankweiler Mittelschulturnhalle für die Ladies von VC Dornbirn. Nach dem Meister gab es für die talentierten Dornbirn-Ladies nun auch den Pott und sie durften verdientermaßen den Pokal in die Höhe stemmen. Nur im dritten Satz lag Höchst schon mit großem Vorsprung in Front, aber Dornbirn siegt trotzdem.