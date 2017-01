Vatileaks-Prozess: PR-Agentin Chaouqui veröffentlicht Buch

Das Buch erscheint beim Mailänder Verlag “Sperling&Kupfer”. Im Werk enthüllt die Italienerin die Hintergründe der vom Papst 2013 eingesetzten Expertenkommission Cosea und die von ihr aufgedeckten Missbräuche und Fragwürdigkeiten im Finanzgebaren in und um den Vatikan. Das Buch enthalte “exklusive Schreiben und Dokumente” über Missstände im Vatikan und klare Vorwürfe gegen “internationale Lobbys”, die im Vatikan die Erneuerungsmission von Papst Franziskus zu stoppen versuchen, so der Verlag am Montag.

Auch der italienische Enthüllungsjournalist Emiliano Fittipaldi, der wie Chaouqui wegen Veruntreuung geheimer Dokumente im Vatikan vor Gericht stand und freigesprochen worden war, sorgt mit einem neuen Buch erneut für Aufregung. Der 42-Jährige veröffentlicht demnächst ein neues Werk mit dem Titel “Lussuria” (Unzucht) über Sexskandale in der Kirche. Das am 19. Jänner erscheinende Buch sei eine “neue, explosive Reportage über die Heuchelei und die Sünden in der katholischen Kirche”, teilte Fittipaldis Verlag Feltrinelli am Montag mit. Fittipaldi enthülle darin die “erschütternde Realität der Sexskandale um Priester, Bischöfe und Kardinäle auf der ganzen Welt”, berichtete der Verlag.

(APA)