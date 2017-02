5.000 Juden in 280 Klöstern beherbergt - © APA (Archiv)

Während des Dritten Reichs hat der Vatikan Tausenden Juden Schutz geboten. In der Zeit zwischen 1933 und 1955 seien 5.000 Menschen jüdischen Glaubens auf Initiative des Heiligen Stuhls in 280 Klöstern beherbergt worden, wie Radio Vatikan unter Berufung auf einen Vortrag des Archivars des vatikanischen Staatssekretariats, Johan Ickx, in Rom berichtete.