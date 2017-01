Vatikan besorgt über Trumps Mauerbau-Pläne

“Nicht nur die USA wollen Mauern gegen Migranten bauen, das passiert auch in Europa”, zitierte das italienische Internetportal “Vatican Insider” den aus Ghana stammenden Kardinal. Turkson sagte weiter: “Wir wünschen uns, dass diese Mauer nicht gebaut wird. Aber wir kennen Trump: vielleicht macht er es doch.”

Der Papst hatte in seinem Glückwunschschreiben zur Amtseinführung Trumps einen humanen Umgang mit Flüchtlingen eingemahnt. “Unter ihrer Führung möge Amerikas Größe sich weiterhin vor allem in seiner Sorge für die Armen, die Ausgestoßenen und Bedürftigen, zeigen, die wie Lazarus, vor unserer Tür stehen”, heißt es in dem Schreiben.

(APA)