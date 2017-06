Vaterschaftsklage und Kampf ums Erbe: Dali wird exhumiert

Die Totenruhe des exzentrischen Malers wird unterbrochen - © APA (AFP)

Salvador Dali darf nicht mehr in Frieden ruhen: Der legendäre spanische Maler wird knapp drei Jahrzehnte nach seinem Tod aus seinem Grab geholt. Zur Klärung einer Vaterschaftsklage ordnete eine Richterin in Madrid die Exhumierung des Leichnams des Surrealismus-Künstlers an, wie das zuständige Gericht am Montag mitteilte.