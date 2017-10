Das Feuer wütete rund eine Stunde in dem Mehrfamilienhaus, bevor es am Freitag um kurz vor 6.00 Uhr gelöscht werden konnte, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo schrieb. Die sechs Leichen – die Ehefrau, vier Buben und ein Mädchen – wurden in der ausgebrannten ersten Etage des dreistöckigen Hauses rund 120 Kilometer nordöstlich von Tokio gefunden. Der Körper des elfjährigen Mädchens habe zudem Stichwunden aufgewiesen, hieß es bei NHK.

(APA/dpa)