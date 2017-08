Vater und Stiefmutter in NÖ getötet: 36-Jähriger eingewiesen

Urteil des Landesgerichts Korneuburg ist rechtskräftig - © APA (Archiv/Fohringer)

Ein 36-Jähriger, der im Februar in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) in zurechnungsunfähigem Zustand seinen Vater und seine Stiefmutter erstochen sowie seine Ehefrau schwer verletzt hat, wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Diese Entscheidung fällte ein Schwurgericht am Montag in Korneuburg nach kurzer Beratung. Sie ist rechtskräftig.