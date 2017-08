Vater in NÖ erstochen – 18-Jähriger in U-Haft

Nach einem für seinen Vater (59) tödlichen Messerstich im Zuge einer Auseinandersetzung am Freitagnachmittag im Bezirk Bruck an der Leitha ist über den tatverdächtigen Sohn noch am Samstag Untersuchungshaft verhängt worden. Als Grund dafür nannte Friedrich Köhl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, am Montag Flucht- und Verdunkelungsgefahr.

Die U-Haft, deren Frist zunächst 14 Tage beträgt, bedeute, dass der Haftrichter der Notwehr-Variante des 18-Jährigen nicht gefolgt sei. Da es sich um einen jungen Erwachsenen handle, liege der Strafrahmen für das Tötungsdelikt bei bis zu 15 Jahren, erläuterte Kohl. Der Beschuldigte hatte sich laut Polizei nach der Bluttat widerstandslos festnehmen lassen. Sein Anwalt sah in der Folge einen "klaren" Fall von Notwehr: Sein Mandant habe mit einem Messer in der Hand den Vater davon abhalten wollen, weiter auf ihn einzuschlagen. Der 59-Jährige habe sich auf seinen Sohn gestürzt und dabei selbst tödlich verletzt. (APA)