Vanek verlor mit Detroit NHL-Freiluftspiel in Toronto

"Centenniel Classic" im BMO Field, dem Fußball-Stadion in Toronto - © APA (AFP/Getty)

Österreichs Eishockey-Star Thomas Vanek verbuchte am Neujahrstag im Freiluftspiel der National Hockey League (NHL) in Toronto einen Assist für die Detroit Red Wings. Trotzdem mussten sich die Gäste am Ende im sogenannten “Centenniel Classic” den Maple Leafs vor gut 40.000 Zuschauern im BMO Field, dem Fußball-Stadion in Toronto, 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben.