Vanek zeigte sich in guter Form - © APA (AFP/Getty)

Mit einem Treffer im Penaltyschießen hat Thomas Vanek seine Detroit Red Wings am Freitag in der National Hockey League (NHL) zu einem 4:3-Auswärtserfolg bei den Florida Panthers geschossen. Schon in der regulären Spielzeit steuerte der Steirer einen Assist zum 3:3 durch Frans Nielsen bei. Detroit war nach zwei Dritteln bereits mit 1:3 in Rückstand gelegen.