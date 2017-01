Vanek mit Assist und Penalty-Treffer bei Detroit-Sieg

Vanek hat eine überragende Penalty-Bilanz - © APA (GETTY)

Thomas Vanek ist in der National Hockey League bestens in Schuss. Einen Tag vor seinem 33. Geburtstag war Österreichs Eishockey-Star einer der Matchwinner der Detroit Red Wings beim 6:5-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Boston Bruins. Vanek bereitete ein Tor vor und verwandelte in der Entscheidung seinen Penalty.