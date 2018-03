Vanek mit 11. NHL-Hattrick bei klarem Columbus-Sieg

Thomas Vanek läuft in der entscheidenden Qualifikationsphase für das NHL-Play-off zur Bestform auf.

Dem österreichischen Eishockey-Star in Diensten der Columbus Blue Jackets gelang am Dienstag beim 7:3-Erfolg bei den Edmonton Oilers der elfte Karriere-“Hattrick” in der Profiliga. Seine Saisonausbeute von 24 Treffern ist die beste seit 2013/14.