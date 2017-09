Vandoorne vor Start in Monza um 25 Plätze zurückgereiht

Auch Vandoorne betroffen. - © AFP

Der Belgier Stoffel Vandoorne ist vor dem Lauf zur Formel-1-WM in Monza in der Startaufstellung um 25 Plätze zurückgereiht worden. Der McLaren-Pilot wäre am Sonntag (Start 14.00 Uhr) ursprünglich von der achten Position aus ins Rennen gestartet. Die Strafe wurde nach einem Austausch der Power Unit seines Boliden ausgesprochen.