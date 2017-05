Van Rompuy: “Europäische Union muss neue Balance finden”

Die Ängste, Zweifel und Sorgen der Menschen müssten ernst genommen werden, forderte Van Rompuy in seiner Rede an der Universität Wien und nannte als Beispiele unter anderem die Bereiche Arbeitslosigkeit, Klimawandel, Jobverlust durch technologische Innovation oder illegale Migration. Während der “Flüchtlingskrise” sei es daher notwendig gewesen, den Migrationsstrom zu stoppen, um die Stabilität Europas zu gewährleisten. Daher seien auch Maßnahmen wie der Deal mit der Türkei erforderlich gewesen.

Zwar sei Europa im Großen und Ganzen so friedlich und erfolgreich wie nie zuvor, doch dürften gewisse negative Tendenzen nicht ausgeblendet werden, forderte der 69-Jährige. So habe etwa die Globalisierung der Wirtschaft neue Möglichkeiten geschaffen, aber auch viele Verlierer hervorgebracht.

Dabei gehe es weniger um Probleme wie tatsächlicher Armut, sondern etwa um die Verlustgefühle des sozialen Mittelstands durch ungleiche Verteilung des Wohlstands. Dies führe nun etwa zur Renaissance nationalistischer Tendenzen, welche die europäische Einheit bedrohen würden. Wobei Nationalismus nicht mit gesundem Patriotismus verwechselt werden dürfe.

Externe Bedrohungen würden die EU-27 derzeit wieder zusammenrücken lassen, sagte Van Rompuy und nannte den “Brexit” als Beispiel. Bei diesem habe die ältere Generation den Jungen die Zukunft gestohlen, kritisierte Van Rompuy, der darauf anspielte, dass jüngere Wähler eher für den Verbleib Großbritanniens in der EU gestimmt haben. Es könne daher aber auch passieren, dass die Briten vielleicht irgendwann einmal wieder in den “Club” zurückkehren wollten.

Um die weiteren Herausforderungen zu meistern, brauche es jedenfalls eine tatsächlich starke europäische Dimension und eine Mobilisierung der in einem vereinten Europa aufgewachsenen Jugend, sagte Van Tompuy in seiner Rede mit dem Titel “Firmness and dialogue in Europe: Harmel doctrine now”.

Die sogenannte Harmel-Doktrin geht auf den früheren belgischen Regierungschef und NATO-Vordenker Pierre Harmel (1911-2009) zurück. Der christsoziale Politiker trug in den 1960er-Jahren erheblich zu einer Kursänderung der NATO-Politik in der Zeit des Kalten Krieges hin zu einer Entspannung der Beziehungen zwischen Ost und West bei.

