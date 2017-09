Kurz will zudem als aktueller Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die weitere Zusammenarbeit zwischen OSZE und UNO ausloten. Am Nachmittag wird der Bundespräsident an der renommierten Columbia University eine Rede zum Thema “EU – An Ever Closer Union?” halten und dann den Rückflug antreten. Kurz wiederum soll am Abend vor der Generalversammlung sprechen. Der ÖVP-Chef kehrt am Donnerstag nach Wien zurück.

(APA)