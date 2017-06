Van der Bellen und Kern fahren zu EU-Trauerakt für Kohl

Kern und Van der Bellen reisen nach Straßburg - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) werden am 1. Juli an dem Europäischen Trauerakt für den verstorbenen deutschen Ex-Kanzler Helmut Kohl im EU-Parlament in Straßburg teilnehmen. Das teilten Bundeskanzleramt und Präsidentschaftskanzlei mit. Kohl ist der erste Politiker in der Geschichte der EU, der mit einem derartigen Europäischen Trauerakt geehrt wird.