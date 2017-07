Van der Bellen trifft Kollegen aus Slowenien und Kroatien

Arbeitstreffen mit Pahor und Grabar-Kitarovic - © APA

Österreich, Slowenien und Kroatien wollen am Dienstag einen Schritt zur Festigung ihrer trilateralen Kooperation setzen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt am Vormittag in Salzburg seinen slowenischen Amtskollegen Borut Pahor und die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic zu einem Arbeitstreffen. Überschattet wird das Treffen vom Grenzstreit zwischen Ljubljana und Zagreb.