Van der Bellen reist zu Antrittsbesuch nach Prag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag nach Tschechien. Es ist das letzte große Nachbarland Österreichs, dem Van der Bellen einen Antrittsbesuch abstattet. Nach der Anreise mit dem Zug ist am Montagnachmittag zunächst ein Treffen mit dem tschechischen Regierungschef Bohuslav Sobotka am Prager Hauptbahnhof geplant.