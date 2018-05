Van der Bellen machte Ludwig zum Wiener Landeshauptmann

Seit Dienstag, kurz nach 13.00 Uhr, ist Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun auch Landeshauptmann von Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen nahm die Angelobung in der Hofburg vor, zu der auch Ludwigs Lebensgefährtin sowie seine Mutter gekommen waren. Das Staatsoberhaupt deponierte bei Ludwig auch den Wunsch, er möge den Weg der "Durchmischung" fortführen.

“Wien ist gelungen, was wenigen Großstädten gelingt: Die Durchmischung funktioniert”, konstatierte Van der Bellen und sah darin auch ein Verdienst Ludwigs in seiner früheren Funktion als Wohnbaustadtrat: “Ich hoffe, dass diese Politik weiter gelingen wird.” Die Herausforderung bestehe für den “sehr geehrten lieben Herrn Landeshauptmann” darin, dass sich Langzeit-Wiener weiterhin wohlfühlten “aber auch die anderen zu Wienern werden können – so wie ich, hätte ich beinahe gesagt”, erinnerte Van der Bellen an seine eigene Tiroler Herkunft.