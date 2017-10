Van der Bellen: Kein Platz für Antisemitismus

Bundespräsident Van der Bellen begrüßte ehemalige Österreicher - © APA

“Ich versichere Ihnen: Wir leben heute in einem anderen, einem demokratischen, sozial und politisch stabilen Österreich. Einem Österreich, in dem es absolut keinen Platz und keine Toleranz für Antisemitismus gibt.” Mit diesen Worten begrüßte Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch eine Gruppe einst aus Österreich vertriebener jüdischer Bürger in der Wiener Hofburg.