Van der Bellen besucht in Rom EU-Mission Sophia

Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt am Mittwoch seinen zweitägigen offiziellen Besuch in Rom fort. Nach Treffen mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella und mit der Präsidentin der Abgeordnetenkammer, Laura Boldrini, besucht Van der Bellen am Mittwoch den Hauptsitz des Kommandos des unter UNO-Mandat agierenden EU-Einsatzes im Mittelmeer, “Sophia”, in Rom-Centocelle.

Bei der Mission geht es unter anderem um die Bekämpfung von Menschenschmuggel und Menschenhandel, die Seenotrettung von Flüchtlingen und die Durchsetzung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen. Van der Bellen wird dabei mit österreichischen Offizieren zusammentreffen. Danach ist vom Flughafen Rom-Fiumicino der Rückflug nach Wien geplant.