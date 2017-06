Van der Bellen besucht Ende Juni Tschechien

Auch die österreichische Präsidentschaftskanzlei bestätigte gegenüber der APA den Besuch. In einem Brief, den die tschechische Präsidentschaftskanzlei am Dienstag veröffentlichte unterstrich Zeman die positive Entwicklung zwischen den Ländern, die von gegenseitigem Respekt, Toleranz und grenzüberschreitender Zusammenarbeit gekennzeichnet ist.

Laut Angaben der Prager Präsidentenkanzlei soll Van der Bellen mit dem Zug am Montag in die Moldaumetropole reisen. Das Gespräch und eine gemeinsame Pressekonferenz der Staatsoberhäupter ist für Dienstag, den 27. Juni angesetzt. Zeman und Van der Bellen werden zudem an einem tschechisch-österreichischen Unternehmer-Forum teilnehmen, hieß es. Welche Themen zwischen den Staatschefs zur Sprache gebracht werden sollen, ist noch nicht bekannt. Eine mögliches Thema könnten die Pläne Tschechiens zum Ausbau seiner Atomenergie-Industrie sein.

Zeman hatte im Bundespräsidenten-Wahlkampf 2016 den letztlich untergelegenen Norbert Hofer öffentlich unterstützt. Der Staatschef habe damals erklärt, er habe “die grünen Parteien nicht gern”. Im September 2016 empfing der tschechische Präsident den FPÖ-Kandidaten sogar auf der Prager Burg.

Eine Gemeinsamkeit dürften Zeman und Van der Bellen dennoch haben: Ihre Vorliebe für Zigaretten, denn beide sind Kettenraucher.

(APA/CTK)