Van der Bellen beauftragt Kurz Freitag mit Regierungsbildung

Kurz trifft Van der Bellen am Freitag erneut - © APA

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Freitag wie erwartet den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Dies teilte die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag mit. Van der Bellen wird Kurz demnach am Freitag um 11.00 Uhr in seinen Amtsräumen in der Hofburg empfangen.