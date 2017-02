Van der Bellen auf Antrittsbesuch in Brüssel und Straßburg

Van der Bellen besucht gemeinsam mit Kern die EU - © APA

Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Montag in Begleitung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu seinem Antrittsbesuch bei der EU. In Brüssel wird Van der Bellen mit Kommissionspräsidenten Jean Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, die “aktuelle Situation in der EU” besprechen, hieß es im Vorfeld.