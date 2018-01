Van der Bellen am Samstag in Slowenien

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Samstag im slowenischen Brdo bei Kranj an einem Arbeitsmittagessen der Staatsoberhäupter aller Nachbarstaaten Sloweniens teilnehmen. Das teilte die Präsidentschaftskanzlei in Wien mit. Zu dem Treffen hat der slowenische Staatschef Borut Pahor seine Amtskollegen anlässlich des Beginns seiner zweiten Amtszeit geladen.

Ursprünglich sollte das Präsidententreffen bereits zu Jahresende – zwei Tage vor Pahors Angelobung, die am 22. Dezember im slowenischen Parlament stattfand – abgehalten werden. Weil aber am selben Tag in Österreich die Regierungserklärung im Nationalrat stattgefunden hatte, wurde der Termin verschoben.

Neben Van der Bellen sind auch die Staatschefs aus Italien und Ungarn, Sergio Mattarella und Janos Ader, sowie die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic zum Mittagessen im Schloss Brdo geladen. Der Bundespräsident werde bei dieser Gelegenheit auch bilaterale Gespräche mit seinen slowenischen und italienischen Amtskollegen führen, teilte die Präsidentschaftskanzlei zudem mit.

Im Anschluss wird Van der Bellen in der Stadt Radovljica das Imkereimuseum und die Lebzelterei “Lectar” besichtigen. Auf Initiative Sloweniens hat die UNO-Generalversammlung im Vorjahr den 20. Mai zum Weltbienentag erklärt.