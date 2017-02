Van der Bellen absolviert bilateralen Besuch in der Schweiz

Van der Bellen auf Besuch in der Schweiz - © APA (Neubauer)

Alexander Van der Bellen absolviert am Donnerstag und Freitag in der Schweiz seinen ersten bilateralen Besuch als Bundespräsident. In Bern ist ein Arbeitsgespräch mit der Bundespräsidentin der Eidgenossenschaft, Doris Leuthard, geplant. Anfang der Woche war Van der Bellen bei der EU in Brüssel und Straßburg gewesen. Begleitet wird der Bundespräsident von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP).