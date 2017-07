Valverde nach Sturz bei Tour-Auftakt operiert

Der in dieser Saison mit mehreren Siegen erneut höchst erfolgreiche Routinier mit Dopingvergangenheit war auf regennasser Strecke – wie mehrere andere Teilnehmer – in einer Kurve zu Boden gegangen. Sein Landsmann und Vorjahresetappensieger Ion Izagirre verletzte sich dabei ebenfalls schwer. Der 28-jährige Anwärter auf einen Gesamtspitzenplatz zog sich einen Bruch an der Lendenwirbelsäule zu und musste operiert werden, wie sein Team Bahrain-Merida mitteilte.

